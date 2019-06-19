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ABD Taliban ile barış görüşmelerine hazırlanıyor

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, ülkesinin Taliban ile yakında yapılacak 7'nci barış görüşmelerine hazırlandığını belirtti.

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Halilzad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmelerin geniş bir barış anlaşması metni üzerinde devam ettiğini kaydetti.

Söz konusu metinde terörle mücadelenin garanti edilmesi, Taliban'ın Afgan makamlarıyla doğrudan görüşme yapması, ateşkesin yapılması ve yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi konularının yer aldığını ifade eden Halilzad, bu dört konu üzerinde uzlaşma sağlanmadığı müddetçe barışın olmayacağını bildirdi.

Halilzad, ''Taliban ile 7'nci kez barış görüşmelerine hazırlanıyoruz. Afganistan'a barışın gelmesini istiyoruz. ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi peşinde değiliz.'' ifadesini kullandı.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ SÜRECİ

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolündeki ülke, ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya bulunuyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurulmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanmış ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tabelası ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti.

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