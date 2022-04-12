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Dünya

ABD tarihinde en ölümcül yıl 2021 oldu

ABD'de Kovid-19 ve aşırı doz uyuşturucu kullanımı yüzünden gerçekleşen ölümler nedeniyle 2021, ülke tarihinde en fazla can kaybının yaşandığı yıl olarak kayıtlara geçti.

AA12 Nisan 2022 Salı 23:32 - Güncelleme: 12 Nisan 2022 Salı 23:34
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ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezinin (CDC) verilerine göre, geçen yıl ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 2020'ye göre 80 bin artarak, 3 milyon 465 bine çıktı.

CDC yetkilisi Robert Anderson, ölüm oranlarının artmasının ana nedenin Kovid-19 olduğunu söyledi.

2020'de 351 bin kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, 2021'de bu rakam 415 bine çıktı.

Aşırı doz uyuşturucu kullanımı yüzünden ölümlerde de 2021'de artış kaydedildi.

CDC, aşırı doz uyuşturucu kullanımından ölümlere dair resmi verileri henüz açıklamadı ancak mevcut verilere göre 2021'de en az 105 bin kişinin öldüğünün tahmin edildiği bilgisini paylaştı.

2020'de ise aşırı doz uyuşturucu kullanımı yüzünden 93 bin kişi ölmüştü.

14-18 yaş grubunda aşırı doz uyuşturucudan ölümlerde büyük bir artış oldu.

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