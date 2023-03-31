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Dünya

ABD tarihinde ilk! Hakim karşısına çıkacak

Donald Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen bir suçlama nedeniyle hakim karşısına çıkacak ilk eski ABD Başkanı olacak.

AA31 Mart 2023 Cuma 01:38 - Güncelleme:
ABD tarihinde ilk! Hakim karşısına çıkacak
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Trump'ın avukatı Joe Tacopina, evlilik dışı cinsel ilişki yaşadığı iddia edilen yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'a 130 bin dolar "sus payı" ödemesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında New York Büyük Jürisinin Trump'ı suçlamak için oy kullandığını açıkladı.

Böylece Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen bir suçlama nedeniyle hakim karşısına çıkacak ilk eski ABD Başkanı olacak.

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısı'nın soruşturmasıyla ilgili olarak tutuklanmasını beklediğini duyurmuş ve bu nedenle protesto çağrısında bulunmuştu.

"SUS PAYI" ÖDEMESİ

Yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels, Trump ile cinsel ilişkiye girdiği iddiası konusunda sessiz kalması için 2016 yılında 130 bin dolar ödeme karşılığında bir anlaşmaya imza attığını ancak Trump tarafından imzalanmadığı için bunun geçersiz olduğunu savunmuştu.

Trump, Daniels'in iddialarını yalanlarken, Trump'ın 2016'daki seçim kampanyasından önce avukatlığını yapan Michael Cohen, Daniels'a Trump adına kendi hesabından 130 bin dolar ödeme yaptığını doğrulamıştı.

Cohen, Trump şirketleri tarafından daha sonra kendisine ikramiyelerle yaklaşık 420 bin dolar geri ödeme yapıldığını iddia etmişti.

Trump'ın seçim kampanyasına yönelik yürütülen soruşturmada "yalan söyleme" ve "vergi kaçırma" suçlamalarıyla Aralık 2018'de gözaltına alınan Cohen, mahkemede 3 yıl hapis cezasına çarptırılarak Mayıs 2019'da cezasını çekmek üzere Otisville'deki federal hapishaneye gönderilmişti.

O yıllarda federal savcılar Trump'a yönelik herhangi bir inceleme başlatılmasına gerek duymazken, Manhattan Bölge Savcılığı "sus payı" ödemesi olarak bilinen soruşturmayı başlatmıştı.

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