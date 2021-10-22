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Dünya

ABD: Tedarik zinciri krizinde Ulusal Muhafızların kullanılması aktif olarak düşünülmüyor

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın ülkede yaşanan tedarik zinciri krizinin çözümü için Ulusal Muhafızları devreye sokabileceği sözlerine açıklık getirerek, şu anda bunun aktif olarak düşünülmediğini bildirdi.

AA22 Ekim 2021 Cuma 22:34 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 22:35
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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, basın toplantısında, Biden'ın dün katıldığı forumda "Tedarik zincirindeki sıkıntıları gidermek için Ulusal Muhafızları göreve çağırmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna verdiği "Evet kesinlikle, kesinlikle bunu yaparım. Tır şoförlerinin sayısını artıramazsak, bunu yapacağım." yanıtına açıklık getirdi.

Her başkanın federal düzeyde Ulusal Muhafız kullanma yetkisini olduğunu belirten Psaki, "Genellikle başkan eyalet düzeyinde valilerden Ulusal Muhafızları göreve çağırmalarını talep eder ancak şu an valilere böyle bir talebimiz yok ve federal düzeyde Ulusal Muhafız kullanma peşinde değiliz." dedi.

Psaki, "Her başkanın Ulusal Muhafızları göreve çağırma kapasitesi vardır ancak şu anda böyle bir durum aktif olarak düşünülmüyor." diye konuştu.

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