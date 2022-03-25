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Dünya

ABD teklif etti! ''Nükleer program sebebiyle yaptırım uygulayın''

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Kuzey Kore'ye nükleer programı nedeniyle uygulanan yaptırımların artırılmasını istedi.

AA25 Mart 2022 Cuma 23:25 - Güncelleme: 25 Mart 2022 Cuma 23:25
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BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'nin 24 Mart'taki kıtalararası balistik füze denemesinin ardından toplandı.

ABD'nin BM Büyükelçisi Thoma-Greenfield, Kuzey Kore'nin sadece bu yıl 13 balistik füze denemesi yaptığını belirterek, Pyongyang'ın giderek artan tehlikeli provokasyonlarına karşı uluslararası yaptırımların güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kuzey Kore'ye nükleer programı nedeniyle uygulanan yaptırımların artırılması teklifinde bulunan Thomas-Greenfield, BM Güvenlik Konseyine yaptırımların güncellenmesi ve güçlendirilmesi için yeni bir tasarı getireceklerini belirtti.

BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor.

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