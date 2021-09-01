ABD Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri, Kongre baskını komitesiyle iş birliği yapan şirketleri uyardı

AA 1 Eylül 2021 Çarşamba 16:32 - Güncelleme: 1 Eylül 2021 Çarşamba 16:32

ABD medyası, 6 Ocak soruşturma komitesinin telekomünikasyon şirketlerinden eski Başkan Donald Trump ve aile üyelerinin de aralarında bulunduğu bazı kişilere ait kayıtları saklamalarını istediğini bildirirken, McCarthy Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Komitenin bilgi ve kayıt talep ettiği şirketleri hedef aldı.

McCarthy şirketleri, "Eğer Demokratların talep ettiği özel bilgileri paylaşırlarsa, federal kanunlara karşı gelmiş olurlar ve ABD'de faaliyet gösterme hakkını kaybedebilirler. Şirketler kanunlara karşı gelmeyi seçerlerse Cumhuriyetçi çoğunluk bunu unutmayacak ve onları kanun karşısında sorumlu tutacaktır." diyerek uyardı.



McCarthy'nin açıklamasına Twitter hesabı üzerinden yanıt veren 6 Ocak Soruşturma Komitesi, telekomünikasyon şirketlerinden "Amerikan halkının sorularına yanıt verebilecek bazı kayıtları" saklamalarını istediklerini doğruladı.

Komite, çalışmalarının 6 Ocak'ta yaşananları temize çıkarmak, üzerini örtmek ya da soruşturulmasını zorlaştırmaya çalışanlar tarafından engellenemeyeceğini söyledi.

ABD'de, 6 Ocak'taki Kongre baskınında biri polis beş kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Donald Trump ise şubatta Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Olayın soruşturulması için Temsilciler Meclisi çatısı altında kurulan özel komite, 25 Ağustos'ta aralarında İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve FBI'ın bulunduğu sekiz yürütme organından baskına dair kayıtlarını talep etmişti.

Komite, 27 Ağustos'ta ise sosyal medya şirketlerinden kongre baskını ile ilgili kayıtlarını paylaşmalarını istediklerini duyurmuştu.