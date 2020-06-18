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Dünya

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Trump'ın başkanlığa zihinsel olarak hazır biri olmadığını iddia etti

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un kitabında ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki açıklamalarına değinerek, Trump'ın başkanlık için zihinsel olarak, hazır biri olmadığı iddiasında bulundu.

IHA18 Haziran 2020 Perşembe 20:45 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 20:45
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Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un kitabı ABD’de krize neden oldu. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Bolton’un kitabında ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki açıklamalara değinerek, Trump’ın başkanlık için zihinsel olarak, hazır biri olmadığı iddiasında bulundu. Pelosi, “Başkana yapılan suçlamaların yakın takipçisi olacağız. Soruşturmaları ve Başkan Trump’ın davranışlarını demokrat parti olarak gözetlemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Pelosi, “Kitapta, Başkan Trump, hakkındaki iddialar etik olarak uygun değil ve ABD Başkanı olmaya zihinsel olarak hazırlıksız olduğunu gösteriyor. Başkan Trump, ABD Senatosundaki cumhuriyetçiler tarafından da önemli ölçüde başkanlık için yeterli görünmüyor” dedi.

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