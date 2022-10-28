İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2022 Cuma / 3 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,611
  • EURO
    18,5276
  • ALTIN
    982.319
  • BIST100
    3878.98
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin evine silahlı saldırı
Dünya

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin evine silahlı saldırı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 82 yaşındaki eşi Paul Pelosi, San Francisco'daki evinde uğradığı saldırı sonucu hastaneye kaldırıldı.

AA28 Ekim 2022 Cuma 16:24 - Güncelleme:
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin evine silahlı saldırı
ABONE OL

Pelosi'nin sözcüsü Drew Hammill, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah bir saldırgan Pelosi'nin San Francisco'daki evine girdi ve Paul Pelosi'ye saldırdı." ifadesine yer verdi.

Söz konusu saldırganın gözaltında olduğu ve saldırının nedeninin soruşturulduğunu belirten Hammill, Paul Pelosi'nin hastaneye kaldırıldığını ve tamamen iyileşmesinin umulduğunu kaydetti.

Hammill, Nancy Pelosi'nin saldırı anında evinde olmadığını belirterek "Nancy Pelosi ve ailesi, olaya müdahale eden tüm emniyet ve sağlık ekiplerine teşekkür ediyor ve bu konuda mahremiyetlerinin korunmasını rica ediyor." ifadesini kullandı.

Paul Pelosi, mayısta alkollüyken karıştığı kaza nedeniyle 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Nancy Pelosi, ABD'de Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ardından en üst düzey yetkili konumunda bulunuyor.

  • ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi
  • Paul Pelosi
  • SALDIRI

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.