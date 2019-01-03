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ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığına Demokrat Pelosi seçildi

ABD Kongresi'nin iki kanadından biri olan Temsilciler Meclisi Başkanlığına California vekillerinden Demokrat Nancy Pelosi seçildi.

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ABD Kongresi'nin iki kanadından biri olan Temsilciler Meclisi Başkanlığına California vekillerinden Demokrat Nancy Pelosi seçildi.

Bugün 116. dönem çalışmalarına başlayan Kongrenin iki kanadından biri olan Temsilciler Meclisi Başkanlığına, Demokratların aday gösterdiği Pelosi, 435 üyeli Mecliste yapılan oylamada 219 üyenin oyunu alarak seçildi.

Meclisin 56'ıncı, Temsilciler Meclisinin ise ilk kadın başkanı olan Nancy Pelosi, Cumhuriyetçi Partiden Wisconsin temsilcisi Paul Ryan'ın yerine geçti.

Pelosi, seçim sonrasındaki açıklamasında kasımda yapılan ara seçimlere atıfta bulunarak, "Ulusumuz tarihi bir an yaşıyor. İki ay önce Amerikan halkı konuştu ve yeni bir başlangıç istediğini belirtti." ifadesini kullandı.

Ara seçimlerde Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde eden Demokrat Parti, Meclis Başkanı olarak Pelosi'yi aday göstermişti.

Başkanlık koltuğuna resmen geçen Pelosi'nin, ilk adım olarak ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat siyasetçilerin söz konusu Meksika sınırı duvarı konusunda anlaşamaması sebebiyle kapanan ABD hükümetinin açılması için yasa teklifi sunması bekleniyor.

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