İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,744
  • 6,3692
  • 272.466
  • 106790
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD Temsilciler Meclisi, Trump'a yönelik azil soruşturması raporunu yayınladı

Demokratların domine ettiği ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump hakkında azil soruşturmasının raporunu yayınladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Temsilciler Meclisi'ne bağlı İstihbarat Komitesi, Başkan Donald Trump hakkındaki azil soruşturması raporunu açıkladı.
 
Rapora göre, Trump 'kişisel ve siyasi çıkarlarını ABD'nin ulusal çıkarlarının üzerinde tuttu' ve yalnızca başkanlık seçimi sürecindeki haklı rekabeti baltalamakla kalmayıp, aynı zamanda ABD'nin 'ulusal güvenliğini' de tehlikeye attı.
 
Raporda, "Başkan Trump, Ukrayna'ya askeri yardım için kendi seçim kampanyasına menfaat sağlayacak soruşturmaların açıklanması şartını koştu" ifadelerine yer verildi.
 
"Başkan, tanıklara mahkeme celplerini görmezden gelmeleri yönünde talimatı vererek azil soruşturmasına engel oldu" denilen raporda "ABD tarihinde Trump hariç hiçbir Başkan, yetkililere Kongre'ye ifade vermeme yönünde talimat vermedi" diye kaydedildi.
 
Raporda "Asli delilleri reddederek Kongre'ye engel olan Başkan Richard Nixon bile, Kongre'nin azil soruşturması yürütmesini kabul etmişti" ifadeleri kullanılarak "Donald Trump, ABD tarihinde Temsilciler Meclisi tarafından yürütülen bir azil soruşturmasını tamamen engellemek isteyen ilk başkandır" denildi.
 
Beyaz Saray'dan yanıt: 'Sahtekarlık süreci'
 
Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham, rapora ilişkin yanıtında İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff'in liderliğindeki Demokratların, Trump tarafından yanlış bir şey yapıp yapmadığına dair kanıt üretmeyen 'tek taraflı bir sahtekarlık süreci' yürüttüğünü söyledi.
 
Sputnik'in haberine göre Grisham, "Bu rapor hayal kırıklarından başka bir şeyi yansıtmıyor. Başkan Schiff'in raporu, hiçbir kanıtı olmadığında kanıt üretmek için bocalayan bir bodrum katı bloggerının afaki ifadelerine benziyor" dedi.

Yeni silahı Jask´ı tanıttı: Kesinlikle düşman için sürpriz olacak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Afrka'da operasyon! Yüzlerce kişi yakalandı

Afrka'da operasyon! Yüzlerce kişi yakalandı

"Müttefikimiz Türkiye'ye güveniyoruz"

'Müttefikimiz Türkiye'ye güveniyoruz'

Vatandaşlar uyarıldı! Seferler iptal

Vatandaşlar uyarıldı! Seferler iptal

Patlama meydana geldi! Onlarca kişi hayatını kaybetti

Patlama meydana geldi! Onlarca kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 5 tanesi daha teslim edildi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 5 tanesi daha teslim edildi

ABD çok tartışılan konu hakkında kararını verdi! Destekleyecekler

ABD çok tartışılan konu hakkında kararını verdi! Destekleyecekler

'Nükleer Virginia'lar için 22 milyar dolarlık dev sözleşme

'Nükleer Virginia'lar için 22 milyar dolarlık dev sözleşme

İstanbul’un en iyi açık oto pazarı hangisi?

İstanbul’un en iyi açık oto pazarı hangisi?
 

POPÜLER HABERLER

Ankara´nın göbeğindeki okuldan skandal görüntüler

Ankara´nın göbeğindeki okuldan skandal görüntüler

İşte 'Kuzey Işıkları'nı izleyebileceğiniz en iyi yerler

İşte 'Kuzey Işıkları'nı izleyebileceğiniz en iyi yerler

Sosyal medyanın en soğuk espirileri

Sosyal medyanın en soğuk espirileri

Kate'den Kraliçe'ye NATO desteği

Kate'den Kraliçe'ye NATO desteği

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA