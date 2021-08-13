İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2021 Cuma / 5 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,528
  • EURO
    10,0793
  • ALTIN
    487.199
  • BIST100
    1447.64
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden Apple ve Google'un uygulama mağazaları için yasa tasarısı
Dünya

ABD Temsilciler Meclisi üyelerinden Apple ve Google'un uygulama mağazaları için yasa tasarısı

ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi ve Demokrat üyeleri, Apple ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet gibi şirketler tarafından işletilen uygulama mağazalarını kontrol etmeyi amaçlayan bir yasa tasarısı sundu.

AA13 Ağustos 2021 Cuma 19:50 - Güncelleme: 13 Ağustos 2021 Cuma 19:50
ABONE OL

Demokrat Hank Johnson ve Cumhuriyetçi Ken Buck tarafından sunulan tasarının, büyük uygulama mağazalarının, başka bir uygulama mağazası veya ödeme sistemi aracılığıyla farklı fiyatlar veya koşullar sunan uygulamaları cezalandırmalarını engelleyecek, iki partinin senatörleri tarafından bu hafta sunulan bir düzenlemenin tamamlayıcısı niteliğinde olduğu belirtildi.

Cumhuriyetçi Buck tarafından yapılan açıklamada, Google ve Apple gibi şirketlerin uygulama geliştiriciler üzerinde baskı kurduğu ve uygulama sahiplerinin müşterilerine ulaşmak için bu şirketlerin belirledikleri koşulları kabul etmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, ABD'li tüketicilerin uygulama mağazalarından geçen yıl 13,4 milyar uygulama indirdiği belirtilerek, yaklaşık 33 milyar dolar harcadığı kaydedildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.