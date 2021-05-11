AA 11 Mayıs 2021 Salı 08:54 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 08:54

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ilhan Omar, İsrail'in Gazze'de sivillerin şehit olmasına yol açan hava saldırılarını "terör eylemi" olarak nitelendirdi ve bayram haftasında yapılan saldırıları kınamamanın "vicdansızlık" olduğunu belirtti.

Somali asıllı olan Omar, Twitter mesajında, "İsrail'in, Gazze'de sivillerin ölümüne yol açan hava saldırıları terör eylemidir." ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin korunmayı hak ettiğinin altını çizen Omar, "İsrail'in aksine Filistinli sivilleri korumak için Demir Kubbe gibi füze savunma programları yok. Bayram haftasında yapılan bu saldırıları kınamamak vicdansızlıktır." ifadesini kullandı.