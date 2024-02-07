ABD Temsilciler Meclisi'nde soykırımcı İsrail'e ret!

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 124. gününde sürüyor.

SOYKIRIMCI İSRAİL'E RET

ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan ve İsrail'e 17,6 milyar dolar destek öngören tasarı, "tek başına İsrail'e yardım" öngörüp başta Ukrayna olmak üzere diğer iç ve dış politika başlıklarını dışarıda bırakması sebebiyle reddedildi.

Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada 250 evet oyu kullanılırken, tasarı aleyhinde 180 oy kullanıldı.

166 Demokrat Temsilciler Meclisi üyesinin hayır oyu verdiği oylamada, 14 Cumhuriyetçi vekilin de İsrail'e ilave destek sağlayacak olan tasarıya karşı çıkması dikkat çekti.

Böylelikle tasarı, 250 evet oyuna ulaşmış olsa da kabulü için gereken 3'te 2 çoğunluğun gerisinde kaldı ve İsrail'e desteğin oldukça yüksek olduğu Temsilciler Meclisinde reddedilmiş oldu.

Tasarıya hayır diyen Demokrat vekillerin çoğunun, Cumhuriyetçi Meclis Başkanı Mike Johnson'ın girişimiyle oylanan ve tek başına İsrail'e destek öngören, ancak Ukrayna'ya yardımı, Gazze'ye insani yardımları ve Tayvan'a desteği dışarıda bırakan tasarıya politik gerekçelerle karşı çıktıları belirtildi.

Öte yandan, aralarında Temsilciler Meclisi'ndeki tek Filistinli vekil olan Rashida Tlaib ile bir diğer Müslüman vekil Ilhan Omar'ın da olduğu progresif kanada yakın vekiller, söz konusu tasarıya, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının ciddi uluslararası hukuk ihlalleri nedeniyle karşı çıktıklarını kaydedildi.

Demokratlar uzunca bir süredir Ukrayna ile İsrail'e askeri yardımlarla ABD-Meksika sınırının güvenliğine ilişkin maddeleri tek bir pakette oylayıp geçirmek isterken, Cumhuriyetçiler sınır güvenliği konusunu ayrı değerlendirme ve Biden yönetiminin tedbirlerinden daha fazlasını talep etme eğilimindeler.

ABD Başkanı Joe Biden da önceki bir açıklamasında, masasına sadece İsrail'e destek öngören, ancak Ukrayna ve sınır güvenliği maddelerinin olmadığı bir tasarı gelmesi halinde bunu veto edeceğini açıklamıştı.

Demokrat vekil Emanuel Cleaver, oylamanın ardından medyaya yaptığı açıklamada, "Kimse Başkan Biden'ı İsrail karşıtı olmakla suçlayamaz, ancak eğer biz bu (sadece İsrail'e destek öngören) tasarıyı geçirirsek diğer tüm konular çöp olur." değerlendirmesini yaptı.

ABD Senatosunda bu hafta gündeme gelmesi beklenen ve içinde Ukrayna ile İsrail'e yardımları ve sınır güvenliği maddelerini içeren 118 milyar dolarlık paket, Cumhuriyetçilerin aleyhte oy kullanacakları açıklamasıyla şimdiden rafa kaldırılmıştı.

Daha önce de Aralık 2023'te Senato'da gündeme gelen ilk Ukrayna paketi, yine sınır güvenliği konularını gündeme getiren Cumhuriyetçilerin oylarıyla reddedilmişti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

06:39 ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan ve İsrail'e 17,6 milyar dolar destek öngören tasarı, "tek başına İsrail'e yardım" öngörüp başta Ukrayna olmak üzere diğer iç ve dış politika başlıklarını dışarıda bırakması sebebiyle reddedildi.

04:44 Suudi Arabistan, "1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti tanınmadan ve İsrail güçleri Gazze'den çekilmeden, İsrail ile normalleşmenin mümkün olmayacağı yönündeki sabit tutumunu" yineledi.

01:54 Mısır, Hamas'ın esir değişimi ve ateşkes teklifinin "çerçeve anlaşmasına" yönelik yanıtını iletmesinin ardından, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin en kısa zamanda bir anlaşmaya varmak üzere taraflarla toplantılarını yoğunlaştıracağını açıkladı.

00:26 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde kendi vatandaşlarından 31 esirin öldüğünü ve bunu ailelerine bildirdiğini duyurdu.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 585 Filistinli öldürüldü, 66 bin 978 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 225'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 562 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti.