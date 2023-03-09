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Dünya

ABD'de ''Suriye'' oylaması! Çarpıcı Türkiye detayı

ABD Temsilciler Meclisi Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesini talep eden yasa tasarısını oyladı. Öte yandan tasarıyı sunan Cumhuriyetçi Milletvekili Matt Gaetz, konuşması sırasında 'NATO müttefiki Türkiye' vurgusu yaptı.

AA9 Mart 2023 Perşembe 07:08 - Güncelleme:
ABD'de ''Suriye'' oylaması! Çarpıcı Türkiye detayı
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ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçi Milletvekili Matt Gaetz'in sunduğu, Başkan Joe Biden'ı tüm Amerikan askerlerini Suriye'den çekmeye çağıran yasa tasarısını oyladı.

Tasarı, 103 "evet" oyuna karşın 321 "hayır" oyuyla reddedildi.

Demokratlardan 56, Cumhuriyetçilerden de 47 milletvekili tasarıya destek verdi.

Gaetz, Amerikalıların Suriye'nin nasıl büyük güçlerin rekabet sahası haline geldiğini merak edebileceklerini belirterek, Suriye'de oluşan karmaşık denkleme işaret etti.

Suriye rejiminin kendi halkına ateş açmasıyla başlayan olaylarda Körfez ülkelerinin muhalefete verdiği desteği hatırlatan Gaetz, İran'ın da Suriye'yi desteklemekle kalmayıp Hizbullah'ı da sahaya sürdüğünü ve Suriye'yi işgal ettiğini kaydetti. Gaetz, Rusya'nın da devreye girerek bu sayede Doğu Akdeniz'e inmek suretiyle tabloyu daha da karmaşık hale getirdiğini söyledi.

- "NATO MÜTTEFİKİ TÜRKİYE" VURGUSU

Gaetz, Suriye'de bulunan PKK/YPG güçlerini kastederek, "Bütün bunların üstüne Suriye'ye savaş ilan eden Kürtler ortaya çıktı ve durumu daha da karmaşık hale getiren ise Kürtlerin NATO müttefikimiz Türkiye ile de çatışma halinde olması." ifadelerini kullandı.

ABD'nin 2015'te Suriye'deki "karmaşaya" dahil olduğunu ve burada Amerikalıların hayatlarını kaybettiğini belirten Gaetz, aynı zamanda bu kapsamda milyarlarca dolar harcandığını vurguladı. Gaetz ayrıca Türkiye'nin Suriye'de DEAŞ'la mücadele ettiğini, Suriye rejimi ve Rusya'nın terör örgütü üzerinde baskı kurabileceği bir ortamda terör örgütü DEAŞ'ın varlığı ve yokluğu arasında 900 Amerikan askerinin olduğuna inanmadığını belirtti.

Milletvekillerini, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Başmüfettişliğinin DAEŞ ile mücadeleye kararlı destek operasyonuna ilişkin raporu okumaya davet eden Gaetz, buna göre DEAŞ'ın ABD için artık bir tehdit oluşturmadığını ileri sürdü.

- "ABD ORDUSUNUN GÖREVİ AMERİKALILARIN VERGİLERİYLE YABANCI TOPRAKLARDA SAVAŞ ÇIKARTMAK DEĞİL"

Tasarıya destek sunan Cumhuriyetçi Milletvekili Marjorie Taylor Greene de ABD Savunma Bakanlığının yabancı ülkelerde Amerikalı vergi mükelleflerinin pahasına savaş açmaması gerektiği görüşünü savundu.

Greene, Savunma Bakanlığının Suriye'de değil, ülkeye uyuşturucu sokan Meksikalı kartellerle mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Seçmen bölgesinden hiçbir Amerikalının kendisine "Suriye'de savaşa girmeliyiz." demediğini ifade eden Greene, birçok Amerikan askerinin yabancı topraklarda yaşamını yitirdiğine dikkati çekti.

  • Matt Gaetz
  • ABD Temsilciler Meclisi
  • Suriye

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