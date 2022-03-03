İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2022 Perşembe / 30 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,9999
  • EURO
    15,6461
  • ALTIN
    868.275
  • BIST100
    1986.09
Dünya

ABD Temsilciler Meclisi'nden Rusya'ya kınama

ABD Temsilciler Meclisi, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı Rusya'yı kınayan ve Ukrayna'yı destekleyen karar tasarını onayladı

AA3 Mart 2022 Perşembe 00:29 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 01:04
ABONE OL

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylanan tasarıya, 426 "evet" oyu kullanılırken 3 Cumhuriyetçi vekil de "hayır" oyu verdi. "Hayır" oyu kullanan vekillerin Arizona Temsilcisi Paul Gosar, Kentucky Temsilcisi Thomas Massie ve Montana Temsilcisi Matt Rosendale olduğu bildirildi.

Karar tasarısında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı kınanırken Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine ABD'nin desteği de yinelendi.

Ayrıca tasarıda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de acil "ateşkese" çağırıldı.

Herhangi bir bağlayıcılığı olmayan tasarı "tavsiye" niteliği taşıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.