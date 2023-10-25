ABD Temsilciler Meclisinin yeni başkanı belli oldu

Temsilciler Meclisinde toplanan üyeler, McCarthy'nin 3 Ekim'de koltuğundan edilmesinin ardından yeni Temsilciler Meclisi Başkanı'nı seçmek için oylama yaptı.

Mecliste çoğunlukta olan Cumhuriyetçilerin adayı Louisiana milletvekili Mike Johnson 220 oy alarak Temsilciler Meclisinin yeni başkanı oldu. Meclis'te 212 sandalyeye sahip Demokratlardan Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Demokrat Hakeem Jeffries ise 209 oy aldı.

Temsilciler Meclisi Başkanı seçilebilmesi için adaylardan birinin 217 oya ulaşması gerekiyordu.

Johnson, yemin ederek görevine başlamadan önce Meclis kürsüsünden yaptığı ilk konuşmasında, "Buradan dünyaya açık bir şekilde sesleniyor, halkın meclisi işine geri döndü." dedi.

ABD'nin önünde duran en büyük tehlikelerden birinin ekonomik durum ve ulusal borç yükü olduğunu belirten Johnson, "Ülkede gidişatı yeniden yoluna koymalıyız, bu kolay değil ama bu krizi derhal çözmeliyiz." ifadesini kullandı.

Temsilciler Meclisinde geçen hafta yapılan üç ayrı oylamada Ohio milletvekili Jim Jordan, 217 sayısına ulaşamadığı için yarıştan çekilmek zorunda kalmıştı.

- MİKE JOHNSON KİMDİR?



ABD Kongresine 2016'da Louisiana'dan Cumhuriyetçi milletvekili olarak giren Mike Johnson, Kongrede eski ABD Başkanı Donald Trump'a en güçlü destek veren isimlerden biri olarak biliniyor.

Milletvekili seçilmeden önce üniversitede öğretim görevlisi olan ve muhafazakar bir radyoda sunuculuk yapan Johnson, siyasete ilk 2015 yılında Louisiana eyalet meclisine seçilerek başladı.

Anayasa hukuku uzmanı olan Johnson, Kongreye seçildiği günden bu yana Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi Konferans Grubunun başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Aynı zamanda Cumhuriyetçi Araştırma Komitesinin eski başkanı olan Johnson, hala Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi ve Silahlı Hizmetler Komitesinde görev yapıyor.

Meclisteki bir grup Cumhuriyetçi üye ile 2020 Başkanlık Seçimleri'nde Trump'ın söylemleri için mücadele veren Johnson, 7 Kasım 2020'de Joe Biden'ın seçimleri kazandığının açıklanmasından sonra sosyal medya hesabından, "Az önce Başkan Trump'ı arayıp şunu söyledim, 'Güçlü kalın ve mücadeleye devam edin efendim! Millet sizin kararlılığınıza bağlı. Amerikalıların seçim sistemimizin adilliğine olan güvenini yeniden tesis etmek için mevcut tüm yasal yolları tüketmeliyiz.'" şeklinde ifadeler paylaşmıştı.

Bugün yapılan oylamadan önce Trump da sosyal medya hesabından, "2024'te daha da büyük kazanacağız! Benim güçlü önerim, önde gelen aday Mike Johnson'la yola çıkmak ve bunu hızlı bir şekilde bitirmek." şeklinde paylaşım yaparak Johnson'a destek vermişti.

- TEMSİLCİLER MECLİSİNDE BAŞKAN SEÇİMİ "KRİZİ"



ABD'de ocak ayında Temsilciler Meclisi üyeleri ülke tarihinde son 100 yılda benzeri görülmemiş bir şekilde ilk kez 4 gün boyunca meclis başkanını seçmek için 15 kez oylamaya gitmişti.

Temsilciler Meclisinde çoğunlukta olan Cumhuriyetçilerin son anda uzlaşmasıyla McCarthy 15 tur oylamanın ardından ancak Temsilciler Meclisi Başkanı seçilmişti.

- MCCARTHY'NİN KOLTUĞUNDAN EDİLMESİ



Kevin McCarthy, Cumhuriyetçiler arasındaki desteğinin azalmasının ardından 3 Ekim'de Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada görevinden düşürülerek "ABD tarihinde kendi partisinden üyelerin de oylarıyla koltuğundan edilen ilk meclis başkanı" olmuştu.

Bazı Cumhuriyetçi üyeler, McCarthy'nin, bütçe görüşmeleri kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ve Demokratlarla Ukrayna'ya yardımlar konusunda gizli bir anlaşma yaptığını iddia etmişti.

Yeni başkan seçilene kadar Temsilciler Meclisi Başkanlığı görevini Cumhuriyetçi Temsilci Patrick McHenry devralmıştı.

Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Steve Scalise, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi Başkan adayı olarak gösterilmişti. Ancak yapılan yoklamalarda yeterli oyu alamayacağı görülen Scalise adaylığını geri çekmişti.

Scalise'in geri çekilmesinin ardından Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi Başkanlığı için Ohio Temsilcisi Jim Jordan'ı aday göstermişti. Ancak Jordan da yapılan üç ayrı oylamada 217 yeterli sayısına ulaşamayınca adaylıktan çekilmişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı, ABD Başkanı ve Başkan Yardımcısı'nın ardından ABD siyasetindeki üçüncü önemli isim olarak önem arz ediyor.