ABD, terör devleti İsrail'in F-16 satışını onaylamıyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetimi, İsrail'in Hırvatistan'a satmayı planladığı Amerikan yapımı 12 F-16 savaş uçağı ile ilgili 500 milyon dolarlık anlaşmayı onaylamadığını belirtti.

Axios'a konuşan İsrailli yetkililer, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Brüksel'de görüştüğünü, Pompeo'nun Savunma Bakanı Mattis'in anlaşmayı onaylamadığını ilettiğini ifade etti.

Ancak İsrail, Hırvatistan'a imzayı attırmak için, eskiyen F-16'ları gelişmiş İsrail yapımı elektronik sistemlerle donattı. İsrail'in bu hamlesinin Trump yönetimini çileden çıkardığı belirtiliyor.

Hırvatistan Başbakanı Andre Plenkoviç ile terör devletinin lideri Benjamin Netanyahu, ocak ayında anlaşmaya yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Ancak ABD anlaşmaya şiddetle karşı çıkmıştı.

ABD'NİN ONAYINA İHTİYACI VAR

İsrail'in Amerikan yapımı jetleri Hırvatistan gibi üçüncü bir tarafa satması için, her yıl müttefikine milyarlarca dolar yardım eden ABD'nin onayına ihtiyacı var.

Bunun nedeni ise ABD ile İsrail arasında Ekim 2016'da imzalanan askeri yardım paketi. Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde imzalanan anlaşmaya göre, İsrail önümüzdeki on yılda ABD askeri finansmanında 38 milyar dolarlık bir pay alacak. Anlaşma, 2019'dan 2028'e kadar olan süreyi kapsıyor. Bu anlaşma iki ülke arasındaki en büyük askeri anlaşma olarak tarihe geçti.