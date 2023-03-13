ABD teröre desteğini sürdürüyor! YPG/PKK'ya milyarlarca dolar fon ayrıldı

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), kurulduğundan bu yana en yüksek bütçe talebinde bulundu ve bakanlık bütçesinin detaylarını kamuoyuna açıkladı.

AA muhabirinin değerlediği savunma bütçesi talebine ilişkin belgelerde, 2024 mali yılında Pentagon'un harcamaları için 842 milyar dolar, "atom enerjisi savunma faaliyetleri" için 32,8 milyar dolar, "savunma ile ilişkili diğer faaliyetler" için 11,5 milyar dolar olmak üzere toplam 886,3 milyar dolar talep edildi.

Buna göre, ABD yönetimi gelecek yıl için, 2023 bütçesinden 26 milyar dolar, 2022 bütçesinden 100 milyar dolar fazla bütçe talep etmiş oldu.

YPG/PKK'NIN FAYDALANDIĞI FON, ÖZEL KUVVETLER HARBE HAZIRLIK FONUNDA

Bütçe talebine ilişkin belgelerde, harbe hazırlık faaliyetleri ve uluslararası operasyon kabiliyetleri kapsamında, toplam 146,6 milyar dolar talep edildiği görüldü.

Bu miktarın, 28,8 milyar doları Kara Kuvvetleri, 52,7 milyar doları Deniz Kuvvetleri, 4,4 milyar doları Deniz Piyadeleri, 39,9 milyar doları Hava Kuvvetleri, 3,3 milyar doları Uzay Kuvvetleri, 9,7 milyar doları Özel Kuvvetler ve 7,1 milyar doları Müşterek Kabiliyetler için talep edildiği açıklandı.

YPG/PKK terör örgütünün faydalanacağı fona, Özel Kuvvetler harbe hazırlık bütçesi kapsamında yer verildi.

Belgelerde, Özel Kuvvetlerin harbe hazırlığı için ayrılan 9,7 milyar dolarlık bütçe için şu ifadelere yer verildi:

"Bu miktar, kuvvetin modernizasyonunda adımlar atarken ve entegre caydırıcılık, ortaklıkları güçlendirme, şiddet yanlısı aşırıcılıkla mücadele kampanyaları için tam kapasite küresel konuşlanmasını sürdürmekle eş zamanlı olarak kuvvetin istikrarlı bir şekilde harbe hazırlığını finanse etmektedir."

Pentagon, YPG/PKK'nın da faydalandığı fonu, savaş fonu olarak da bilinen ve yıllık olarak değişen Deniaşırı Muhtemel Operasyonlar bütçesine ekledi.

Son 2 yıldır bu bütçe, Pentagon'un ana bütçesine dahil ediliyor.

Uluslararası operasyonlar için 2023 mali yılı için ayrılan bütçede, YPG/PKK terör örgütünün de faydalandığı Suriye eğit-donat programı için 165 milyar dolar ayrılmıştı.

YPG/PKK'ya ne kadar ayrılacağı, Gerekçe Dokümanında ortaya çıkacak.