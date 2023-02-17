Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan'da meydana gelen 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgeye yapılan yardımlar artarak devam ediyor. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği öncülüğünde Türk Hava Yolları, Atlas Air ve Boeing işbirliğiyle 60 tonluk yardım malzemesi Türkiye'ye ulaştırılmak üzere Washington Dulles Uluslararası Havaalanı'ndan yola çıktı. Yardım malzemeleri arasında, çadır, battaniye, yatak, gıda ve su gibi temel ihtiyaç malzemeleri yer alıyor. Bu yardımlar, Türkiye'de depremzedelere ulaştırılmak üzere seferber olan AFAD ve Kızılay gibi kuruluşların çalışmalarına da destek olmayı hedefliyor.

