İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2023 Cuma / 27 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8651
  • EURO
    20,138
  • ALTIN
    1115.89
  • BIST100
    5026.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD, THY, Atlas Air ve Boeing İşbirliği ile deprem bölgesine 60 Ton yardım sevkiyatı gerçekleştirildi
Dünya

ABD, THY, Atlas Air ve Boeing İşbirliği ile deprem bölgesine 60 Ton yardım sevkiyatı gerçekleştirildi

Yurt Dışından Gelen Yardımlar Devam Ediyor: Washington'dan 60 Tonluk Yardım Türkiye'ye yola çıktı.

AA17 Şubat 2023 Cuma 20:30 - Güncelleme:
ABD, THY, Atlas Air ve Boeing İşbirliği ile deprem bölgesine 60 Ton yardım sevkiyatı gerçekleştirildi
ABONE OL
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan'da meydana gelen 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgeye yapılan yardımlar artarak devam ediyor. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği öncülüğünde Türk Hava Yolları, Atlas Air ve Boeing işbirliğiyle 60 tonluk yardım malzemesi Türkiye'ye ulaştırılmak üzere Washington Dulles Uluslararası Havaalanı'ndan yola çıktı. Yardım malzemeleri arasında, çadır, battaniye, yatak, gıda ve su gibi temel ihtiyaç malzemeleri yer alıyor. Bu yardımlar, Türkiye'de depremzedelere ulaştırılmak üzere seferber olan AFAD ve Kızılay gibi kuruluşların çalışmalarına da destek olmayı hedefliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.