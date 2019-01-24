ABD Ticaret Sekreteri Ross: ABD ve Çin anlaşmadan çok uzak bir noktada

CNBC´ye konuşan Ross, bu durumun "çok da şaşırtıcı olmadığını" söylerken, ABD ve Çin´in çözmeleri gereken "çok fazla sorun" olduğunu belirtti ve Trump yönetiminin, Çin ile ticari ilişkilerini sürdürmek için "yapısal reformlar" ve "para cezaları" oluşturması gerektiğini vurguladı:

"Bir çözüme ulaşmaya çok uzağız."