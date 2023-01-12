ABD, Trump döneminde getirilen yaptırımları görüşmek için Küba'ya heyet gönderecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Küba'ya getirilen yaptırımları ele almak ve iki ülke ilişkilerinin normale döndürülmesini sağlamak üzere Küba'ya bu ay içerisinde bir heyet gönderilmesinin planlandığını duyurdu. Görüşmede, ABD'nin terörle mücadele konusundaki endişeleri de dahil çok sayıda önemli konunun ele alınacağı belirtildi. İki ülke arasında kurulması planlanan yeni diyaloğun ABD vatandaşlarını ve ABD'nin ulusal güvenliğini artırmak için önemli bir adım olduğunu da vurgulandı.

YAPTIRIMLAR HAFİFLETİLMİŞTİ



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price geçtiğimiz Mayıs ayında iki ülke arasında ayrı kalan ailelerin yeniden bir araya gelmesini kolaylaştırmak ve Kübalı girişimciler için daha elverişli bir iş ortamı oluşturmak için Küba'ya yönelik bazı yaptırımların kaldırıldığını duyurmuştu. Price, Biden yönetiminin aile birleşimi programını yeniden başlatacağını, konsolosluk hizmetlerini ve vize işlemlerini iyileştirerek daha fazla Kübalının düzenli göç kanalları aracılığıyla ABD'deki ailelerine kavuşmasını mümkün kılacağını ifade etmişti. Price yönetimin, "Ailelerin Küba'daki akrabalarını ziyaret etmesini ve ABD'lilerin Küba halkıyla ilişki kurmasını, iş ve eğitim için ülkeye gitmesini kolaylaştıracağını" söylemişti. Price, Küba'ya her 3 ay için bin dolar para gönderme kısıtlamasının da kaldırıldığını aktarmıştı.

ABD uzun yıllardır Küba'ya ambargo uyguluyor. ABD-Küba ilişkilerinde yumuşama için çaba gösteren eski Başkan Barack Obama yönetimi, 2015 yılında Havana'daki ABD büyükelçiliğini yeniden açmıştı. İkili ilişkiler, Küba'ya yönelik politikaları sertleştiren önceki Başkan Donald Trump'ın yönetimi sırasında büyük ölçüde kötüleşmişti.