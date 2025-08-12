ABD: Trump-Putin görüşmesine üçüncü bir kişi dahil olmayacak
Beyaz Saray'dan ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Trump-Putin görüşmesine üçüncü bir kişinin dahil olmayacağı ifade edildi.
HABER MERKEZİ12 Ağustos 2025 Salı 20:53 - Güncelleme:
