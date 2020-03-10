ABD, Tunus, Fas ve Senegal'den ortak askeri tatbikata ''koronavirüs'' düzenlemesi

AA 10 Mart 2020 Salı 22:05 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 22:05

AFRICOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Tunus, Fas ve Senegalli askeri yetkililerle istişare sonucunda ABD ve tatbikata katılacak askerlerin sağlığı için değişiklik yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "23 Mart'ta yapılması planlanan tatbikatın, birliklerin yakın mesafelerde konaklamasına gerek duyulmayacak kısımları icra edilecektir. Aynı zamanda, halihazırda başlamış olan askeri akademi kısmı da icra edilecektir." denildi.

Kararın Kovid-19 salgınının ilerleyişinin izlenmesinin ardından alındığı vurgulanan açıklamada, 2021 yılı Afrika Aslanı Tatbikatı için ise normal planlamaların devam ettiği bildirildi.

ABD, Güney Kore ile de ortak eğitimlerin kapsamlarını küçültmüş ve birliklerin temaslarını sınırlandırmıştı.