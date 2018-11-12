ABD: Türk Akımı ve Kuzey Akım-2’ye karşı mücadelemizi sürdürüyoruz

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Başbakan Vladimir Groysman ile görüşen Perry, "ABD, Türk Akımı ve Kuzey Akım-2'ye mücadelesini sürdürüyor. Bunun sebepleri de ortada. Ukrayna ve Avrupa vatandaşları, tek kaynaktan enerji tedarikinin esiri haline gelmemeli" dedi.

Perry, ABD'nin enerji alanında Ukrayna'yla partner olarak çalışmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Böyle bir partnerliğe ilgi duyduklarını dile getiren Ukrayna Başbakanı Groysman, iki ülke arasında enerji alanındaki işbirliği için sayısız fırsatın olduğunu belirterek şunu dedi: "Ukrayna doğalgazının üretimi, doğalgaz transit sisteminin idaresi, nükleer alanındaki işbirliğinin derinleştirilmesi ve birlikte daha güçlü olmamız için iyi fırsatlara sahip olduğumuz her alanda partnerliğe hazırız".

(Sputnik)