ABD: Türkiye'de düzenlenecek toplantı için hazırlıklar sürüyor

Reuters 09 Nisan 2021 Cuma 08:08 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 08:08

ABD Dışişleri Bakanlığı, Afgan müzakerecilerin görüşmelerinde ilerleme kaydetmelerine yardımcı olmak için Türkiye'de düzenlenecek konferans için hazırlıkların sürdüğünü açıkladı.

ABD Başkan Joe Biden, Afganistan'daki son 3,500 Amerikan askerinin daha önce belirlenen 1 Mayıs'ta geri çekilip çekilmeyeceğine karar veriyor. ABD'nin önceki Başkanı Donald Trump yönetiminde Taliban ile Şubat 2020'de imzalanan anlaşmada Afganistan'daki son 3,500 Amerikan askerinin çekilmesi için 1 Mayıs son tarih olarak belirlenmişti.

Biden yönetimi, barış anlaşması ve sürenin bitiminden önce ateşkese varılması için Taliban ve ABD destekli Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gan hükümeti üzerinde uluslararası baskı oluşturmaya çalıştı.