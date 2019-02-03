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ABD, Türkiye’nin güvenli bölge planını onayladı

Londra merkezli Arap gazetesi Şarku’l Avsat, ABD ile Türkiye’nin güvenli bölge konusunda anlaşmaya vardığını yazdı.

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Gazeteye konuşan ismi açıklanmayan Amerikalı kaynaklar, Türkiye’nin Suriye sınırında güvenli bölge önerisinin Washinton tarafından onaylandığını söyledi. 

Tampon bölgenin 20 ile 32 kilometre derinlikte olacağını ve ABD askeri birliklerinden uzak bir noktaya kadar devam edeceğini belirten kaynaklar, bölgeye Özgür Suriye Ordusu komutanlarından Ahmed Cerbe’ye bağlı güçlerin yerleştirileceğini ifade etti. 

YPG’YE VERİLEN SİLAHLAR TOPLANACAK 

Pentagon’un terör örgütü YPG/PKK’ya vereceği silahları da geri alacağını kaydeden kaynaklar, ABD’li askerlerin ise Irak-Suriye-Ürdün sınırındaki El Tanf Üssü’nde operasyonlarına devam edeceğini dile getirdi. Haberde ayrıca, salı günü Washington’da bir araya gelecek Türk ve Amerikalı yetkililerin toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgede yapacağı operasyonların ve sivillerin geleceğinin masaya yatırılacağı belirtildi. 

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