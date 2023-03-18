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Dünya

ABD, Türkiye'nin kararını memnuniyetle karşıladı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 11 yıl aradan sonra Kahire'yi ziyaret etmesini memnuniyetle karşıladıklarını ve daha istikrarlı bölge için bunun önemli bir adım olduğunu söyledi.

AA18 Mart 2023 Cumartesi 19:54 - Güncelleme:
ABD, Türkiye'nin kararını memnuniyetle karşıladı
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Twitter hesabından açıklama yapan Jake Sullivan, "Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kahire'ye yaptığı ziyareti ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirdiği görüşmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, on yıldan uzun bir süredir gerçekleşen ilk ziyaret. Daha istikrarlı ve müreffeh bir bölge için önemli bir adım." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı oldu.

Şukri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, 27 Şubat'ta dayanışma ve taziyede bulunmak için Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Çavuşoğlu'yla görüşmüştü.

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