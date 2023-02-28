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Dünya

ABD, Türkiye'yi işaret etti: Bu kararı onlar verecek

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya yönelik NATO üyeliği sürecindeki kararını değerlendirdi. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya için ne karar vereceğine yönelik soruyu cevaplayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, 'Nihayetinde bu kararı alacak olan Türkiye'nin ne zaman buna karar vereceği onlara sorulması gereken bir soru' diye cevapladı.

TRT Haber28 Şubat 2023 Salı 02:12 - Güncelleme:
ABD, Türkiye'yi işaret etti: Bu kararı onlar verecek
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ABD, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ne zaman ne karar vereceğinin Türkiye'ye sorulması gerektiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki NATO üyelik görüşmelerini değerlendirdi.

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Price, Türkiye'nin kendi topraklarında herhangi bir NATO müttefikinden daha fazla terör saldırısıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya hazır olduklarına inandıklarını savunan sözcü, iki ülkenin de taahhütlerini yerine getirme konusunda önemli adımlar attığını ileri sürdü.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya kabul edilme kararı için de Price, "nihayetinde bu kararı alacak olan Türkiye'nin ne zaman buna karar vereceği onlara sorulması gereken bir soru" şeklinde konuştu.

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