ABD, Türkiye'yi işaret etti: Bu kararı onlar verecek

ABD, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ne zaman ne karar vereceğinin Türkiye'ye sorulması gerektiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki NATO üyelik görüşmelerini değerlendirdi.

ABD, TÜRKİYE'Yİ İŞARET ETTİ

Price, Türkiye'nin kendi topraklarında herhangi bir NATO müttefikinden daha fazla terör saldırısıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya hazır olduklarına inandıklarını savunan sözcü, iki ülkenin de taahhütlerini yerine getirme konusunda önemli adımlar attığını ileri sürdü.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya kabul edilme kararı için de Price, "nihayetinde bu kararı alacak olan Türkiye'nin ne zaman buna karar vereceği onlara sorulması gereken bir soru" şeklinde konuştu.