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Dünya

ABD, UAEA ile işbirliğini askıya alan İran'ı kınadı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, İran'ın, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini askıya almasını 'kınayarak, 'bunun 'kabul edilemez' olduğunu belirtti.

AA2 Temmuz 2025 Çarşamba 23:15 - Güncelleme:
ABD, UAEA ile işbirliğini askıya alan İran'ı kınadı
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Bruce, günlük basın toplantısında, gazetecilerin Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili sorularını cevaplandırdı.

İran'ın UAEA ile ilişkilerini askıya almasıyla ilgili ABD'nin yorumu sorulan Bruce, "İran'ın UAEA ile işbirliğini, geri adım atıp barış ve refah yolunu seçme fırsatı olduğu bir zamanda askıya almayı seçmesiyle ilgili 'kabul edilemez' kelimesini kullanacağız." ifadelerine yer verdi.

Bruce, İran'ın bu kararını "kınayarak", Tahran'ın, "daha fazla gecikmeden" yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesi gereğini vurguladı.

ABD'nin, nükleer tesislerine saldırısından önce Tahran yönetiminin, giderek artan ve yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokladığına değinen Bruce İran için, "Nükleer silahı olmadığı halde, yüzde 60'a kadar yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üreten tek devletti." dedi.

Tammy Bruce, ABD Başkanı Donald Trump'ın "liderliği sayesinde" İran'ın nükleer silaha "sahip olamadığını" ve bundan sonra da "olamayacağını" iddia etti.

İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, UAEA ile tüm iş birliğini askıya almasını zorunlu kılan yasayı imzaladığını duyurmuştu.

İran Parlamentosu geçen hafta, UAEA ile iş birliğinin askıya alınmasına yönelik bir yasa tasarısını kabul etmişti.

  • Tammy Bruce
  • İran
  • IAEA işbirliği

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