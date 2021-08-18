ABD uçağının iniş takımından düşen iki Afganın kimliği belli oldu

18 Ağustos 2021 Çarşamba 17:36 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 17:37

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesinin ardından binlerce Afgan ülkeyi terk etme umuduyla Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na koştu. Havalimanında tam bir kaos yaşandı. Yayımlanan videolarda, yüzlerce kişinin Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne ait tahliye uçağının etrafında koştuğu görüldü. Uçağın iniş takımına tutunan iki kişinin, yüz metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD UÇAĞINDAN DÜŞEN AFGANLARIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

İngiliz Daily Mail gazetesinin Afgan medyasına dayandırdığı habere göre, bu kişilerin 16 ve 17 yaşlarında olan ve başka çocuğu olmayan annelerine bakmak için Kabil'deki pazarlarda meyve satıp çöp toplayan iki erkek kardeş olduğu tespit edildi. Olayın ardından gençlerin cesetleri ailelerine teslim edildi.

"GENÇLERİN CESETLERİ AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ"

Diğer taraftan, uçaktan düşenlerin kimlikleri resmi olarak bilinmiyor, ancak bir kaynak gençlerin teyzesinin komşuları olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Şu anda gerçekten annelerin çok üzgün. ABD uçaklarına tutunurken düşen iki genç çocuk halamın komşularıydı. 16 ve 17 yaşlarındaki erkek çocukların cesetleri ailesine teslim edildi.

"ANNELERİNİN NASIL HAYATTA KALACAĞINA DAİR BİR FİKRİ YOK"

Her iki oğlan da Kabil pazarlarında karpuz satardı. Hayatta kalabilmek ve annelerini geçindirmek için çöp bidonlarından beslenirlerdi. Annelerinin şimdi Taliban rejimi altında nasıl hayatta kalacağı hakkında hiçbir fikri yok."