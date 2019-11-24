ABD Donanması 5.Filosu tarafından yapılan açıklamada, uçak gemisi USS Abraham Lincoln ve beraberindeki gemilerin Körfez'e girişinin gerginliği artırmayacağının vurgulamasına rağmen yapılan analizlerin çoğu, bu gelişmenin İran’a bir takım mesajlar gönderdiğine işaret etti.

Peki, Tahran'ın ülkedeki protesto gösterilerinden, ekonomik zorluklardan ve protestoların yurtdışındaki nüfuzuna karşı etkilerinden muzdarip olduğu bir dönemde bu mesajlar ne anlama geliyor? ABD neden bu devasa askeri gücü yaklaşık yedi aylık aranın ardından Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Umman Denizi’nden (Arap Denizi) Körfez’e gönderdi?

Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın İran’ın olası saldırılarına karşı ABD askeri varlığının güçlendirilmesi gerektiği çağrısında bulunmuştu. Çağrının ardından geçtiğimiz Mayıs ayında beraberindeki gemilerle birlikte Umman Denizi sularına giriş yapan, USS Abraham Lincoln uçak gemisi, Umman Denizi’nin kuzeyinde ve Umman Körfezi'nde sınırlı operasyonlar çerçevesinde çalışmalarını sürdürdü. Fakat birkaç gün önce Basra Körfezi'ne giren Abraham Lincoln adlı dev uçak gemisinin Tahran ve Washington arasındaki gerilim nedeniyle bölgede kalıcı olabileceği belirtildi.

"İRAN, ABD UÇAK GEMİSİNİ GERİ BIRAKMAYABİLİR"

Uzmanlar, Amerikan uçak gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan geçerken herhangi bir sorun yaşamamasını, İran'ın stratejik bir basamağı olduğuna inanıyor. Uzmanlar, İran’ın Batı’ya baskı altında da meydan okuyabildiğini, ABD’ye ve müttefiklerine karşı sınırlı bir askeri harekata girebileceğini ve ortaya attığı komplo teorilerine göre Ortadoğu’daki nüfuzunu azaltma girişimlerine izin vermeyeceğini göstermek istediğini düşünüyorlar. İran'ın Basra Körfezi çıkışını kapatarak uçak gemisini geri bırakmama riskini göze alabileceği belirtiyorlar.

"İRAN AGRESİF EYLEMLERİ GÖZE ALABİLİR"

Bölgedeki durumu değerlendiren uzmanlar, "Washington’un bölgedeki gücünü göstermesi Birleşik Devletler için maliyetli olabilir. İstenirse, İran Amerikan uçak gemisi için ciddi sorunlar yaratabilir. Yüzlerce İran füzesi gönderilmese bile, en azından bazı agresif eylemlerde bulunma riskini göze alabilir." açıklamasında bulundu.