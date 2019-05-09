ABD uçak gemisi Lincoln Suveyş Kanalı'ndan geçti

Mısır Başbakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suveyş Kanalı Kurumu Başkanı Muheb Memiş’in ABD’nin Kahire Büyükelçiliği Askeri Ataşesi General Ralph Groover ile görüştüğü belirtildi.

Groover, Memiş'ten geminin Suveyş Kanalı'ndan güvenli bir şekilde geçtiği konusunda bilgi aldı.

Görüşmede Groover'ın Mısır makamlarına geminin kanaldan güvenli bir şekilde geçişi için gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür ettiği kaydedildi.

Başbakanlık açıklamasında ABD uçak gemisinin rotası hakkında kamuoyuna bilgi verilmedi. Ancak daha önce medyaya yansıyan haberlerde ABD’nin İran’a karşı uyarı olarak uçak gemisi Abraham Lincoln’u Orta Doğu’ya yönlendirdiği bildirilmişti.