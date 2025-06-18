İSTANBUL 30°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Haziran 2025 Çarşamba / 22 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,516
  • EURO
    45,449
  • ALTIN
    4305.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD uçak gemisinin yönünü Orta Doğu'ya çevirdi! 'Yüzen ordu' İsrail'e gidiyor
Dünya

ABD uçak gemisinin yönünü Orta Doğu'ya çevirdi! 'Yüzen ordu' İsrail'e gidiyor

ABD Donanması'na bağlı uçak gemisinin, Doğu Akdeniz'de İsrail'e yakın bir noktaya konuşlandırılacağı aktarıldı. Uçak gemisinin bölgeye gelmesi ile Orta Doğu'da bulunan ABD uçak gemilerinin sayısı 3'e çıkacak.

IHA18 Haziran 2025 Çarşamba 20:15 - Güncelleme:
ABD uçak gemisinin yönünü Orta Doğu'ya çevirdi! 'Yüzen ordu' İsrail'e gidiyor
ABONE OL

ABD, Orta Doğu'da devam eden gerilim ardından bölgeye bir uçak gemisi daha gönderecek. ABD basınının adı açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberlerde, ABD Donanması'na bağlı USS Gerald R. Ford uçak gemisinin gelecek hafta Avrupa'ya konuşlandırılmasının planlandığı ancak İran-İsrail çatışmaları nedeniyle geminin Doğu Akdeniz'de İsrail yakın bir noktaya konuşlandırılacağı aktarıldı.

USS Gerald R. Ford uçak gemisinin Doğu Akdeniz'e konuşlandırılması ile Orta Doğu'ya yakın bölgeye konuşlandırılmış olan ABD uçak gemilerinin sayısı 3'e çıkacak. Uçak gemisinin, bölgede mevcut görevine devam eden USS Carl Vinson uçak gemisi ve USS Carl Vinson'ın görevini devralacak olan USS Nimitz ile bir süre birlikte görev yapması bekleniyor.

"SÖYLEYEBİLECEKLERİMİN ÇOĞUNU GİZLİ TUTACAĞIM"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise İran-İsrail arasındaki çatışmalara ABD'nin müdahalesine ilişkin konuştu. ABD Senatosu'ndaki bir komite oturumunda konuşan Hegseth, Demokrat Senatör Jeanne Shaheen'in İran'da askeri operasyon düzenlenip düzenlenmeyeceğine dair sorusuna net bir yanıt vermedi. Hegseth, "Söyleyebileceklerimin çoğunu gizli tutacağım" diyerek değerlendirme yapmaktan kaçındı. Bakan Hegseth, ayrıca ABD askerlerinin yurtdışındaki güvenliğini sağlamak amacıyla "her zaman maksimum güç koruması sağlandığını" belirtti.

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.