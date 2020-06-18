ABD uçakları Libya'ya uçuş gerçekleştirdi

ABD'den son dakika Libya açıklaması geldi. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait nakliye uçaklarının Almanya'nın Ramstein Hava Üssü'nden Libya'nın başkenti Trablus'a ve Mısrata kentine rutin uçuşlar gerçekleştirdiği duyuruldu.
DHA18 Haziran 2020 Perşembe 15:51 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 15:56
ABD'den son dakika Libya açıklaması geldi. ABD Hava Kuvvetleri’ne ait nakliye uçaklarının Almanya’nın Ramstein Hava Üssü’nden Libya’nın başkenti Trablus’a ve Mısrata kentine rutin uçuşlar gerçekleştirdiği duyuruldu.