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Dünya

ABD, UCM Başsavcısı Han'ı yaptırım listesine ekledi

ABD Hazine Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın yaptırım uygulama kararı aldığı Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ı yaptırım listesine ekledi.

AA13 Şubat 2025 Perşembe 19:27 - Güncelleme:
ABD, UCM Başsavcısı Han'ı yaptırım listesine ekledi
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Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kerim Han'ın yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Trump'ın 6 Şubat tarihli başkanlık kararnamesine atıf yapılan açıklamada, UCM Başsavcısı Han'ın ABD'nin yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

TRUMP YAPTIRIM ÖNGÖREN BAŞKANLIK KARARNAMESİ İMZALAMIŞTI

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilgili tutuklama kararından dolayı UCM'ye yaptırım öngören başkanlık kararnamesi imzalamıştı.

UCM, Kasım 2024'te, Gazze Şeridi'nde İsrail'in işlediği savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

ABD'li yetkililer söz konusu kararı tanımadıklarını ifade etmiş, bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri UCM'ye yaptırım uygulanmasını önermişti.

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