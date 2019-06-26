ABD: Ukrayna ile yeni ''Silah İmha Anlaşması'' imzalandı
ABD Dışişleri Bakanlığı yayımladığı bildiride, Ukrayna ile yeni bir `Silah İmha Anlaşması´ imzaladığını duyurdu.
- DHA
ABD Dışişleri Bakanlığınca yayımlanan bildiride, Ukrayna ile yeni bir `Silah İmha Anlaşması´nın ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı R. Clarke Cooper ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik Müdürlüğü Başkan Vekili Ruslan Nimchynskyi tarafından imzalandığı belirtilerek, Ukrayna Savunma Bakanlığı için 6 patlayıcı deposu inşa edileceği ve bunun da 4 milyon dolara mal olacağına yer verildi.
Ayrıca, gelecek birkaç yıl içinde gerçekleşecek bu projenin Ukrayna´nın, cephane stokunun güvenliğini arttıracağı ve NATO fiziksel güvenlik ve stok yönetimi uluslararası standartlarını karşılamasına yardımcı olması bekleniyor
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