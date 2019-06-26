ABD Dışişleri Bakanlığınca yayımlanan bildiride, Ukrayna ile yeni bir `Silah İmha Anlaşması´nın ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı R. Clarke Cooper ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik Müdürlüğü Başkan Vekili Ruslan Nimchynskyi tarafından imzalandığı belirtilerek, Ukrayna Savunma Bakanlığı için 6 patlayıcı deposu inşa edileceği ve bunun da 4 milyon dolara mal olacağına yer verildi.

Ayrıca, gelecek birkaç yıl içinde gerçekleşecek bu projenin Ukrayna´nın, cephane stokunun güvenliğini arttıracağı ve NATO fiziksel güvenlik ve stok yönetimi uluslararası standartlarını karşılamasına yardımcı olması bekleniyor