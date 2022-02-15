ABD, Ukrayna'daki büyükelçiliğini Kiev'den Lviv'e taşıyacak

Reuters 15 Şubat 2022 Salı 10:51 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 10:52

ABD'li yetkililer Rusya'nın Ukrayna sınırına 100,000'in üzerinde asker konuşlandırdığı ve her an saldırı düzenleyebileceği yönünde uyarıda bulunmuştu. Rusya Batılı devletlerin iddialarını reddederek işgal planı olmadığını söylüyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price dün yaptığı açıklamada "Ukrayna'ya düzenlenecek bir saldırı, büyük bir şiddete, büyük bir yıkıma neden olabilir ve hem Amerikalılar hem de Ukraynalılar hayatlarını kaybedebilir" dedi.

Blinken de yaptığı açıklamada büyükelçiliği Kiev'den Lviv'e taşıma kararının tamamen çalışanların güvenliği için alındığını belirtti.

Büyükelçilikte çalışanların çoğuna ve ABD'li vatandaşlara daha önce Ukrayna'yı terk etmeleri çağrısında bulunulmuştu.

SCHOLZ SAVAŞ ÇIKMASINI ENGELLEMEK İÇİN MOSKOVA'YA GİDECEK

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, savaş çıkmasının önüne geçmek adına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek için Moskova'ya yola çıkarken, Rusya'nın Avrupa'daki en büyük ticaret ortağı Almanya, Ukrayna'ya saldırı durumunda geniş kapsamlı yaptırım uyarısında bulundu.

Scholz'un dün Kiev'i ziyaretinin ardından bugün Moskova'ya yapacağı bir günlük ziyaret Ukrayna sınırına 100,000'den fazla birlik konuşlandıran Rusya'nın gerçekleştirebileceği saldırıları engellemek için Batı'nın uyguladığı diplomasinin bir parçası.

Scholz, Rusya'nın güvenlik endişelerine dair Batı'nın diyalog kurmaya açık olduğunu ancak Ukrayna'nın işgali durumunda Rusya'ya yaptırım getireceklerini vurgulayacağını belirtti.

Ancak, Scholz Kuzey Akım 2 boru hattı projesini sonlandırmaya dair bir açıklama yapmadı ve yaptırımlarla alakalı açıklamasında bu projeden bahsetmedi. ABD Başkanı Joe Biden ise geçen hafta Pazartesi Rusya'nın Ukrayna'yı işgali durumunda projeyi sonlandırma sözü vermişti.