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Dünya

ABD, Ukrayna'nın açtığı soykırım davasına katılmak istiyor

ABD, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı açtığı soykırım davasına katılmak istiyor.

AA8 Eylül 2022 Perşembe 21:25 - Güncelleme:
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Uluslararası Adalet Divanından (ICJ) yapılan yazılı açıklamada, Litvanya, Letonya, Yeni Zelanda, İngiltere ve Almanya'nın ardından ABD'nin de Ukrayna ile Rusya arasındaki soykırım davasına katılma talebinde bulunduğu belirtildi.

ABD'nin, tarihi boyunca soykırımın önlenmesine yönelik gösterdiği çabalar kapsamında mevcut davaya katılma talebinde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, ABD'nin, "Soykırım sözleşmesinin doğru şekilde yorumlanması, uygulanması ve icrasında tüm taraf ülkelerin ciddi menfaati bulunmaktadır." şeklindeki ifadeleri aktarıldı.

ICJ, Ukrayna ve Rusya'dan, ABD'nin davaya katılma talebine ilişkin yazılı beyanda bulunmalarını istedi.

ICJ, 16 Mart 2022 tarihli tedbir kararında Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarında başlattığı "askeri operasyonu" derhal durdurmasını istemişti.

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