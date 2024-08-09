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Dünya

ABD, Ukrayna'ya 'acil ihtiyaç duyduğu yeni askeri yardım paketi' gönderecek

Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesine başlattığı saldırı devam ederken, ABD Dışişleri Bakanlığı, Kiev yönetimine, savaşta kullanması için acil ihtiyaç duyduğu 'önemli yeni bir silah ve ekipman paketi' gönderileceğini açıkladı.

AA9 Ağustos 2024 Cuma 23:38 - Güncelleme:
ABD, Ukrayna'ya 'acil ihtiyaç duyduğu yeni askeri yardım paketi' gönderecek
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Dışişleri Bakanı Antony Blinken imzalı yazılı açıklamada, "ABD bugün Ukrayna'ya, Rusya'nın devam eden saldırılarına karşı savunmasında askeri güçlerini desteklemek üzere acilen ihtiyaç duyulan önemli bir yeni silah ve ekipman paketi gönderiyor." ifadesi yer aldı.

EN KISA SÜREDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Açıklamada, Blinken'ın "Bu yeni yardımı, Ukrayna'nın topraklarını ve halkını savunmasını güçlendirmek için mümkün olan en kısa sürede konuşlandıracağız. Başkan (Joe) Biden'ın da açıkça belirttiği gibi ABD ve oluşturduğumuz uluslararası koalisyon Ukrayna'nın yanında olmaya devam edecek." sözlerine yer verildi.

125 MİLYON DOLARLIK ASKERİ YARDIM PAKETİ

Askeri desteğin 125 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi. Destek paketinin "hava savunma, roket sistemleri ve topçu mühimmatı, çok amaçlı radarlar ve tanksavar" gibi silahlarla mühimmat içerdiği kaydedildi.

ABD YARDIMLARI DEVAM EDİYOR

Son yardımın Biden'ın Ukrayna Güvenlik Ek Tahsisat Yasası'nı imzalamasından bu yana 10'uncu güvenlik yardım paketi olduğu bilgisi paylaşıldı.

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