ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü

Rusya'nın başkenti Moskova'da Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile görüştü.

Şoygu, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, dünyada ABD ile pek çok sorunun çözülebileceğini söyledi.

Bakan Şoygu, "Bugün dünyada ortak çabalarla çözebileceğimiz çok sayıda problem var. Bunlar, hem nükleer caydırıcılık konusunda stratejik meseleler hem de uzun süredir devam eden büyük anlaşmazlıkları çözme meseleleri ile ilgilidir." dedi. Rus ve Amerikan ordusunun özellikle sıcak bölgelerde temas kurduğunu hatırlatan Şoygu, "Bu, tabii ki sürekli olarak çalıştığımız Suriye için de geçerlidir. Amerikalı meslektaşlarımızla olan ilişkilerimizi sürekli olarak sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

Şoygu, Rusya ve ABD'nin daha aktif bir diyaloğa ihtiyacı olduğunu da vurguladı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Rusya ile diyaloğu genişletmeyi umduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki ülke arasındaki diyaloğu genişletmek ve derinleştirmek için kendilerine önemli görevler verdiğini aktaran Bolton, "Suriye'deki çatışmaların önlenmesi konusundaki müzakerelerin çok başarılı ve faydalı olduğunu, bu diyaloğu genişletip diğer konuları tartışacağımızı umuyoruz." ifadesini kullandı.