ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: Irak'ın füze savunma kabiliyetleri kazanmasına yardım edeceğiz

Reuters 14 Mart 2022 Pazartesi 09:00 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 09:00

Saldırıda ABD ve müttefiklerinin hedef alındığı düşünülüyor. Kürt Bölgesel Yönetimi yetkililerine göre, 12 balistik füze ABD'nin yeni konsolosluk binasının yakınlarına düştü. Saldırıda bir sivilin yaralandı, can kaybı gerçekleşmedi. Saldırının sorumluluğunu İran Devrim Muhafızları üstlendi. Sullivan, CBS'nin "Face the Nation" programında yaptığı açıklamada saldırıda hiçbir ABD vatandaşının zarar görmediğini ve hiçbir ABD tesisinin vurulmadığını, ancak ABD'nin halkını, çıkarlarını ve müttefiklerini savunmak için ne gerekiyorsa yapacağını söyledi. Sullivan, "Irak hükümeti ve Irak Kürdistanı hükümetiyle, kentlerini koruyabilmeleri amacıyla füze savunma kabiliyetleri edinmelerine yardımcı olmak için istişare halindeyiz" dedi.