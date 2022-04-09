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Dünya

ABD üssüne roketli saldırı! Yaralılar var

Suriye'nin doğusunda Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu bir üsse roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 ABD askerinin hafif yaralandığı öğrenildi.

9 Nisan 2022 Cumartesi 03:41 - Güncelleme: 9 Nisan 2022 Cumartesi 03:41
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ABD öncülüğündeki DEAŞ ile mücadele koalisyonu, Suriye'nin doğusunda Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu bir üsse düzenlenen roketli saldırıda 4 ABD askerinin hafif yaralandığını ve beyin travması geçirdiklerini açıkladı.

AA'da yer alan habere göre, ABD'nin Suriye'de konuşlu birliklerine yine roketli saldırı düzenlendi.

ABD öncülüğündeki DEAŞ ile mücadele koalisyonundan yapılan yazılı açıklamada önceki gün yerel saatle 01.05'te iki roketin Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu Suriye'nin doğusundaki bir üssü hedef aldığı bildirildi.

Açıklamada, "Şu anda 4 Amerikan askerinin hafif yaralandığı ve beyin travması geçirdiğini değerlendiriyoruz." ifadesi kullanıldı.

Günlük basın brifinginde konuya ilişkin sorulara yanıt veren ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, saldırının kimin tarafından düzenlendiğini henüz bilmediklerini ancak daha önceki saldırılarda olduğu gibi İran destekli Şii örgütlerin saldırılarına benzediğini dile getirdi.

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