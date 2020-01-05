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Dünya

ABD üssüne saldırı! Bölgeden dumanlar yükseliyor

Eş Şebab örgütü Kenya'daki ABD ve Kenya askerlerinin bulunduğu üsse saldırı düzenledi. Üsten dumanlar yükseliyor.

star.com.tr05.01.2020  09:24 - Güncelleme: 05.01.2020  09:54

Yerel kaynaklara göre, Eş Şebab örgütü Kenya'nın kuzey kıyısındaki Lamu'da ABD askerlerinin bulunduğu üsse saldırdı.

Sosyal medyada bölge halkının paylaştığı görüntülerde üsten dumanlar yükseliyor. Çatışmanın devam ettiği bildirilirken, zayiat hakkında henüz bir bilgi yok.

'ÜSSÜN BİR KISMINI ELE GEÇİRDİK'

Eş Şebab örgütünden yapılan açıklamada, üssün kontrolünün kısmen ele geçirildiği ileri sürüldü. 

Saldırının Ocak 2019'da başlatılan 'Kudüs asla Yahudileştirilemeyecek' saldırılarının bir parçası olduğu belirtiliyor.

KENYA ORDUSU: SALDIRI PÜSKÜRTÜLDÜ

Kenya ordusu adına açıklama yapan askeri Sözcü Albay Paul Njuguna, 'Teröristlerin saldırısı püskürtüldü. Üsteki piste güvenlik sağlandı. Şimdiye kadar 4 terörist cesedi bulduk.' dedi. 

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