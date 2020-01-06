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Dünya

ABD üssüne saldırmışlardı: Eş-Şebab üyesi 5 terörist etkisiz hale getirildi

Kenya'da terör örgütü Eş-Şebab'ın dün Amerikan askerlerinin konuşlu olduğu Manda Körfezi Askeri Üssü'ne düzenlediği saldırı sonrasında beş teröristin cesedi bulundu.

AA06.01.2020  10:08 - Güncelleme: 06.01.2020  10:09

Kenya Savunma Güçlerinden yapılan açıklamada, üsse saldırının püskürtüldüğü ve güvenliğin sağlandığı belirtildi.

Çatışma sonrası beş Eş-Şebab üyesinin cesedinin bulunduğu vurgulanan açıklamada, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği ifade edildi.

Açıklamada, “Teröristlerin saptırılmış planları başarılı olmadı ve asla da olmayacak.” ifadesine yer verildi.

Öte yandan, üsse saldırı sonrasında bölgede iptal edilen uçak seferleri yeniden başladı.

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı, saldırıda bir Amerikan askeri ile iki sözleşmeli personelin öldüğünü, iki Pentagon çalışanının yaralandığını açıklamıştı.

İşte Süleymani'nin vurulduğu an

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