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ABD, Uygurlara baskı gerekçesiyle Çinli teşekkülleri ticari kara listeye aldı

ABD, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine yönelik baskıya müdahil oldukları gerekçesiyle gerekçesiyle 28 Çinli teşekkülü ticari kara listeye aldı.

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ABD Ticaret Bakanlığından yapılan duyuruda, 28 Çinli teşekkülün, kuzeybatı bölgesinde Uygurlara ve çoğu Müslüman diğer azınlıklara karşı "istismar ve insan hakları ihlalleriyle bağlantıları" nedeniyle kara listeye alındığı bildirildi.

Duyuruda, "Bilhassa bu teşekküller, Çin'in Uygurlara, Kazaklara ve Müslüman azınlık gruplarına karşı yüksek teknolojili izleme, kitlesel keyfi gözaltı ve baskı kampanyasının uygulanması sırasında istismar ve insan hakları ihlallerinde töhmet altında kalmıştır." ifadesi kullanıldı.

Teşekküller arasında bazı yerel hükümet ajanslarının yanı sıra video izleme donamını ve yüz tanıma teknolojisi üreten Dahua Technology, Hikvision ve Megvii Technology gibi firmaların bulunduğu belirtildi.

Kara listeye giren Çinli teşekküllerin, Washington yönetiminin onayı olmadan ABD şirketlerinden ürün satın alması yasaklanıyor.

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde eğitim merkezi adı altında faaliyet gösteren kamplar ile Uygurların kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine üye 22 ülke, temmuz ayında Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara yönelik muamelesinin eleştirildiği ve kitlesel gözaltıların durdurulması çağrısına yer verilen bir mektubu imzalamıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün raporunda, son iki yılda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çok sayıda kişinin "önleyici polisiye tedbir" adı altında suçsuz yere alıkonulduğu ve siyasi bakımdan tehlikeli olarak değerlendirilen bireylerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın toplama kamplarına gönderildiği belirtilmişti.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi. Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini geri çeviriyor.

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