ABD 'Uzman Katilleri'ni Ortadoğu’ya gönderdi

08.01.2020 10:47 - Güncelleme: 08.01.2020 10:48

Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından ABD bölgeye asker sevkıyatını arttırmaya başladı. Amerikan Ordusu’na yakınlığıyla bilinen merkezi Virginia Eyaleti’nde bulunan Military.com’a konuşan üst düzey bir Pentagon yetkilisi ABD’nin en büyük suikast timi olarak bilinen 75. Ranger Alayı’nın da Irak’a gönderileceğini açıkladı.

3 BİN 632 KİŞİLİK

1984 yılından bu yana aktif olan 75. Ranger Alayı, 3 bin 632 kişilik hafif piyade özel operasyon birliği olarak biliniyor. Ranger’ların bölgeye gönderilmesi ABD’nin açıkça Yüksek Öneme Haiz Hedefleri (High Value Targets – HVT) öldürme stratejisi izleyeceğini de ortaya koyduğu yorumuna neden oldu. Olağan şartlarda görev yerleri gizlilik dolayısıyla açıklanmayan özel operasyon birliğinin gönderilme emri aldığını ABD merkezli Politico yayın organı da doğruladı.

YÜKSEK ÖNEMLİ HEDEFLERİ YOK ETTİLER

• 2001-2002 yılları arsasında Afganistan’da. 1700’den fazla Taliban militanını öldürdüler.

• 2003 yılında CIA ile düzenledikleri ortak operasyonda El Kaide’nin o dönemki en tehlikeli ismi olan Halid Şeyh Muhammed’i yakalayıp Guantanamo’ya götürdüler.

• Sünni Üçgeni olarak da adlandırılan Ramadi, Musul ve Felluce’nin yanı sıra Tikrit’te de özel operasyonların büyük bölümünü gerçekleştirdiler.

• 2008 yılında El Kaide’nin iki numarası Abu Khalaf’i Irak’ta öldürdüler.

• 2006’da Pakistan’da düzenledikleri baskında aralarında El-Kaide’nin Çeçen komutanı İmam Asad’in da bulunduğu 30 teröristi öldürdüler.

• 1 Mayıs 2011’de El-Kaide lideri Usame bin Ladin’i öldüren iki birlikten birisi oldular.

• 26 Nisan 2017’de aralarında DEAŞ’in Afganistan ve Pakistan Emiri Abdul Hasib’in de olduğu 35 teröristi öldürdüler.

B-52’LER DE GÖNDERİLDİ

CNN, İran’la gerilimin tırmanması üzerine ABD Savunma Bakanlığı’nın , Hint Okyanusu’ndaki Deigo Garcia adasına 6 B-52 tipi nükleer kapasiteli bombardıman uçağı göndereceği anons etti.

(Akşam)