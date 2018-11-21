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ABD vatandaşı Hint Okyanusu'ndaki adada ölü bulundu

ABD vatandaşı bir turistin Hint Okyanusu'ndaki uzak bir adada dış dünyadan yalıtılmış yaşayan kabile mensuplarınca öldürüldüğü ileri sürüldü.

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Hint polisinden yapılan açıklamada, ABD vatandaşının Hindistan egemenliğindeki Andaman ve Nicobar Adaları'na bağlı Kuzey Sentinel Adası yakınında balıkçılar tarafından ölü bulunduğu bildirildi.

Turistin, ziyarete açık olmayan, adaya gelen yabancılara zaman zaman ok ve mızraklarla saldırdıkları bilinen kabile mensuplarınca öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Hindistan'daki ABD konsolosluk yetkilileri ölen kişinin kimliği hakkında bilgi vermedi.

Ada çevresinde kaplumbağa ve ıstakoz avlayan balıkçılar da zaman zaman yerlilerin saldırısına uğruyor. Kabile mensupları 2006 yılında tekneleri arıza yapıp kıyıya vuran 2 Hint balıkçıyı öldürmüştü.

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