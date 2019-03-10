17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4455
  • 6,1201
  • 227.582
  • 101.538
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD vatandaşları AB ülkelerini ziyaret etmek için vize almak zorunda kalacak

Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları, 2021’den itibaren Avrupa Birliği ülkelerini ziyaret etmek için vize almak zorunda kalacak.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Avrupa Birliğinin (AB) resmi sitesinde yapılan açıklamada, Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) programı kapsamında ABD vatandaşlarının artık Avrupa’ya seyahat etmek için vize almaları gerektiği belirtildi. Açıklamada, ABD vatandaşlarının ETIAS vizesinin 3 yıl geçerli olacağı ve bu vizeyle Schengen Bölgesi’nde bulunan 26 ülkeye giriş yapılabileceği kaydedildi. ABD dışında Japonya ve Venezuela’nın da aralarında bulunduğu toplam 60 ülke vatandaşının AB Schengen Bölgesi'ne giriş yapması için vize istenecek.
 
Konuyla ilgili AB’den yapılan açıklamada, Avrupa Birliği sınırlarından kimlerin geçtiğinin bilinmesinin çok önemli olduğu belirtilerek, “Bu şekilde Avrupa’ya kimlerin seyahat ettiğini kendileri buraya gelmeden bileceğiz” denildi.
 
ETIAS vizesinin 2021’den itibaren uygulamaya konulacağı belirtildi.

CHP´li başkan adayı ile iş adamının skandal ''Kürdistan'' diyaloğu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

THY uçağı türbülansa girdi

THY uçağı türbülansa girdi

Kara değil yeşil bağlar

Kara değil yeşil bağlar

Avakodo hızla artan popülerliğini neye borçlu?

Avakodo hızla artan popülerliğini neye borçlu?

Türkiye gözünü uzaya dikti

Türkiye gözünü uzaya dikti

Maduro ülkedeki elektrik kesintisinden ABD'yi sorumlu tutuyor

Maduro ülkedeki elektrik kesintisinden ABD'yi sorumlu tutuyor

AB’den ABD vatandaşlarına vize zorunluluğu

AB’den ABD vatandaşlarına vize zorunluluğu

Yıldırım Müjdeyi verdi! İstanbul'da her ilçede olacak

Yıldırım Müjdeyi verdi! İstanbul'da her ilçede olacak

'Alarm' nedeniyle acil iniş yaptı

'Alarm' nedeniyle acil iniş yaptı
 

POPÜLER HABERLER

Bakan Soylu: PKK´yı HDP´yi meclislere sızdıracaklar

Bakan Soylu: PKK´yı HDP´yi meclislere sızdıracaklar

Dikkat çeken soru: Rusya, Türkiye'ye Su-35 mi verecek?

Dikkat çeken soru: Rusya, Türkiye'ye Su-35 mi verecek?

Savaş gemilerimiz Barbaros Hayrettin Paşa'yı selamladı

Savaş gemilerimiz Barbaros Hayrettin Paşa'yı selamladı

Feribot 'deniz canlısına' çarptı, en az 80 kişi yaralandı

Feribot 'deniz canlısına' çarptı, en az 80 kişi yaralandı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA