ABD ve AB Venezuela'daki darbe girişimini destekliyor

Venezuela'da kendini anayasaya aykırı bir şekilde devlet başkanı ilan eden ABD destekli Juan Guaido yanlısı bir grup asker "Özgürlük Operasyonu" adı altında darbe girişiminde bulunuyor. Ancak ordu içinde içindeki küçük bir grubun kalkışması, şu ana kadar başarısızlığa uğratılmış görünüyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan ABD ve AB makamları, darbeye ve darbecilere desteğini açıkça dile getirdi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, Trump'ın Venezuela'daki durum hakkında bilgilendirdiğini açıklarken, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo darbe girişimini 'özgürlük operasyonu' olarak niteledi.

Pompeo Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ''ABD Hükümeti, Venezüella halkını özgürlük ve demokrasi arayışlarında tamamen destekliyor.'' ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in paylaşımında da darbeciler, ''Millet Meclisi ve tüm özgürlük aşıkları bugün 'operación libertad (özgürlük operasyonu)' ile sokakları alıyor. Seninleyiz Venezuela halkı. Amerika, özgürlük ve demokrasi yeniden sağlanana kadar yanınızda olacak.'' sözleriyle destek verdi.

AB: TARİHİ BİR GÜN, HARİKA HABER

Darbecilere bir destek de Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani'den geldi. Tajani darbe girişimi ile ilgili, ''30 Mart Venezuela’ya Avrupa Parlamentosu’nun her zaman desteklediği demokrasi ve özgürlüğün gelmesi açısından tarihi gün. Askerlerin anayasa düzenini getirerek Leopold Lopez’i serbest bırakması harika haber.'' ifadelerini kullandı.