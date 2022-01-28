ABD ve AB'yi savaş telaşı sardı! Birçok ülkeyle görüşmeler başladı

AA 28 Ocak 2022 Cuma 18:37 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 18:37

Biden ve von der Leyen, ABD-AB'nin enerji güvenliği alanındaki iş birliği konusunda yazılı bir açıklama yayımladı.

Her iki tarafın da Avrupa'nın enerji güvenliği ve sürdürülebilirliğine ve küresel çapta temiz enerjiye geçilmesine yönelik taahhüt verdiğine işaret edilen açıklamada, "Ukrayna'nın enerji güvenliğinin sağlanması ve Ukrayna'nın AB gazı ve elektrik marketiyle entegrasyonu konusunda ortak hedeflerimiz var." ifadesine yer verildi.

- ABD ve AB'den enerji üreticilerine "iş birliği" çağrısı

Açıklamada, ABD ve ABD'nin enerji politikasının kaynakların güvenliği için iş birliği içinde olduğuna işaret edilerek, "Kaynakların güvenliği konusunda stratejik enerji iş birliğimizi artıracağımıza, güvenilir ve hesaplı enerji kaynaklarını AB ve komşularındaki vatandaşlar ve iş yerlerine sağlamak için birlikte çalışacağımıza söz veriyoruz." denildi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda ortaya çıkabilecek tedarik şoklarını tüm dünyada önlemek adına AB'nin doğal gaz kaynaklarını çeşitlendirmek için çalışıldığı belirtilerek, ABD'nin halihazırda AB'nin en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz sağlayıcısı olduğunu ve diğer üretici ülkelerle de görüştüğü aktarıldı.

Açıklamada, "Tüm büyük enerji üreticisi ülkeleri, dünya enerji piyasalarının istikrarı ve kaynağının sağlanması için bizimle iş birliğine çağırıyoruz. Bu çalışma zaten başladı. 7 Şubat'ta ABD-AB Enerji Konseyinin toplantısında bunu bir adım ileri taşıyacağız." ifadesi kullanıldı.

